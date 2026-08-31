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Ecco Beto! Il nuovo attaccante della Fiorentina è arrivato a Firenze: le immagini

Ecco Beto! Il nuovo attaccante della Fiorentina è arrivato a Firenze: le immagini
Oggi alle 14:30Copertina
di Redazione FV
fonte dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Beto è arrivato a Firenze. L’attaccante guineiano, scelto dalla Fiorentina per raccogliere la pesante eredità di Moise Kean al centro dell’attacco viola, è atterrato in questi minuti all’aeroporto di Peretola. Il classe 1998 lascia l’Everton per trasferirsi alla corte di Fabio Grosso in un’operazione da 18 milioni di euro. Adesso, dopo le visite mediche e la firma sul contratto, potrà cominciare ufficialmente la sua nuova avventura in viola. Di seguito le foto e i video del suo arrivo in città:

L'arrivo di Beto a Peretola