Calamai: "De Gea, che fare? L'opzione migliore è tenerlo un anno e poi puntare su Martinelli"
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Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", in onda su Radio FirenzeViola, ha parlato così dell'attualità di casa Fiorentina: "È sceso il silenzio su De Gea. Siamo passati da quando il giocatore aveva fatto sapere che lui era felicissimo di restare, alle tante voci della Juventus interessata al portiere spagnolo. Fino al fatto che nessuno lo dice pubblicamente, ma tutto sommato la Fiorentina si libererebbe volentieri del contratto oneroso del portiere.
Resto convinto che l'opzione migliore sarebbe tenere ancora un anno De Gea, completare la crescita di Martinelli e poi metterli insieme per una stagione di passaggio. Comanda il monte ingaggi, ma io preferirei tenere ancora un altro anno lo spagnolo".
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