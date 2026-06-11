RFV Fratini vota Acerbi: "Sarebbe perfetto per la difesa viola. E terrei anche Comuzzo"

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L'intermediario di mercato e talent-scout Michele Fratini è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola, durante la puntata di "Palla al Centro", per parlare dei principali temi che riguardano il calciomercato della Fiorentina: "La Fiorentina ha l'esigenza di sfoltire la rosa e monetizzare dai giocatori che non fanno più parte del progetto. Adesso si vedrà tutta l'abilità della società, che ha già dimostrato tutta la sua abilità nel settore giovanile. Serve alimentare l'identità all'interno della squadra, lavorando sul territorio toscano".

Con Comuzzo cosa farebbe?

"Lo terrei sicuramente. Non può essersi dimenticato come si gioca. Darlo via oggi sarebbe follia. Se il Como vuole Comuzzo vuol dire che o che abbiamo le cispe negli occhi a Firenze o gli altri vedono il calcio nel modo opposto al nostro. E vi dico di più: prenderei anche Acerbi perché sarebbe un uomo spogliatoio importante e sarebbe un elemento importante per far crescere i giovani".

Cancellieri farebbe al caso dei viola?

"Sì, e vi dico anche un altro nome: Matheus Silvetti. Classe 2006, gioca nell'Inter Miami e costa 6-7 milioni. E' un tornante alla Lavezzi che si può prendere a costi contenuti. E' fortissimo, dà del tu al pallone".