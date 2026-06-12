Franchi, novità dopo il vertice in USA. Intanto cambia l'acciaio della copertura
Sul tavolo delle discussioni tra i dirigenti della Fiorentina e la famiglia Commisso c'è anche la questione legata al restyling dello stadio Artemio Franchi. La Nazione fa il punto sulla questione. Un mese e mezzo fa la Fiorentina si è detta disponibile a sborsare 55 milioni di euro per completare il finanziamento del secondo lotto, in cambio del controllo totale dei lavori. Le cifre non sono in discussione ma il club viola anche tramite i propri legali starebbe riflettendo su come accorciare i tempi del project. Palazzo Vecchio dal canto suo dopo il confronto tra gli uffici, il ministero e la Figc, ora starebbe aspettando una risposta dalla Fiorentina.
Il Comune rassicura sui lavori, ma il quotidiano riporta come dagli atti sia spuntata un'altra variante, la terza nel giro di pochi mesi. L’ultima variazione "prevede la modifica della configurazione geometrica della king truss col passaggio da una struttura reticolare tridimensionale a sezione triangolare a una struttura reticolare bidimensionale con sviluppo prevalente in un unico piano strutturale".
Cambia anche il tipo d’acciaio della copertura con l’uso di "profili laminati a sezione aperta di tipo HE al posto dei profili tubolari previsti all’inizio". I progettisti assicurano che "le prestazioni in termini di resistenza e deformabilità risultano equivalenti o migliorative rispetto alla soluzione iniziale". Ma se anche i costi e i tempi restano invariati, allora che bisogno c’era dell’ennesima variante? Si chiede infine il quotidiano.
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