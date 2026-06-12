Ruggeri-Fiorentina, sentite Moretto: "L'Atletico può abbassare le pretese"

Ruggeri-Fiorentina, sentite Moretto: "L'Atletico può abbassare le pretese"
Oggi alle 14:48Primo Piano
di Redazione FV

L’esperto di mercato, Matteo Moretto, ha parlato sul proprio canale YouTube del difensore accostato alla Fiorentina, Matteo Ruggeri: “L’Atletico Madrid potrebbe essere disposto ad ascoltare un’offerta anche vicina ai 23 milioni. Nel frattempo la Fiorentina ha effettuato alcuni sondaggi per farsi un’idea sui margini dell’operazione. Da capire cosa voglia fare il giocatore, che da parte sua preferirebbe continuare la sua avventura a Madrid. Ma nel caso in cui gli spagnoli decidessero di puntare su un altro terzino e lo mettessero ai margini del progetto, potrebbe iniziare a valutare di andarsene”.