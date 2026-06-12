Ecco cosa dice Dodo ad amici e tifosi: il suo ciclo a Firenze è concluso

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Come sottolinea oggi l'edizione fiorentina di Repubblica, non sono giorni facili quelli che sta vivendo Dodo: da un lato, la kermesse mondiale iniziata ieri è una ferita ancora aperta, dall'altro a pesare sul brasiliano c’è anche l’incertezza per quello che verrà. Agli amici e ai tifosi incontrati per strada in questi giorni, con la sua consueta trasparenza, Dodo ha fatto capire che l’avventura alla Fiorentina è finita. Per mancanza di motivazione e per un ciclo concluso. Non a caso negli ultimi tempi sui social Dodo non ha mancato di rimarcare, palesemente o meno, le proprie intenzioni, con un like su Instagram a un post della Roma che festeggiava l’arrivo in Champions e non solo.

Il brasiliano attende, consapevole che qualsiasi richiesta extra viola sarà accettata di buon grado, per ripartire con un nuovo corso. E la Fiorentina? Ancora la società non ha ricevuto nessuna offerta ufficiale, ma Paratici monitora la situazione. L’idea, quasi una speranza, è quella di risolvere la questione Dodo il prima possibile dopo che anche con l'arrivo di Paratici non si è sbloccata la situazione legata al rinnovo. 15 milioni di euro sono una cifra che darebbe il là all'addio di Dodo dalla Fiorentina.