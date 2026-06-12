Valcareggi: "Spero che Joseph lasci tutto a Paratici. Ferrari colpevole"
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Queste le considerazioni del procuratore di nota fede viola, Furio Valcareggi, a Lady Radio: “Spero che Joseph Commisso tenga fede anche davanti a Ferrari a quello che ha detto in quel video, lasciando il controllo della società in mano a Paratici. Anche perché ricordo che Ferrari è complice del disastro più degli altri, avendo scelto pure lui i vari Pioli e Pradè. Ma a differenza loro è ancora lì.
La vendita? Non mi risulta che il club sia vicino alla cessione, poi sicuramente interessa e ha un costo accessibile. Tutto è vendibile, anche la Fiorentina. Mercato? La novità della clausola obbligatoria è la fine di tutto, è come se uno va al supermercato e compra quello che vuole”.
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Angelo GiorgettiÈ l’Anno Zero: ecco perché può essere un'occasione mai vista da quando ci sono i Commisso. Ci sarà un incontro stampa dopo il ritorno di Ferrari e Paratici dagli Usa: tutta la verità sul tavolo. Grosso sarà presentato prima del ritiro
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