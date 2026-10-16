Pinones-Arce verso il Como Women: "Abbiamo qualità: ora continuità anche in trasferta"

Alla vigilia della terza giornata di campionato di Serie A Femminile, il tecnico della Fiorentina Pablo Pinones-Arce ha parlato ai canali ufficiali del club viola introducendo i tempi legati alla sfida di domani tra le viola e il Como Women, in programma in trasferta alle ore 15. Ecco le sue parole: "Se la sosta può influenzare?Può influenzare ma non deve essere una scusa per noi. Abbiamo tante ragazze che giocano in Nazionale e sono fiero di questo".

Come valuta gli avversari di domani?

"E' una squadra ben messa in campo, specie da quando ha cambiato l'allenatore. Sta lavorando bene ed è reduce da un buon campionato. La squadra fa una fase offensiva simile ad altre formazioni, con marcature uomo su uomo".

Cosa pensa dell'avvio di campionato della sua squadra?

"Mi prendo tutte le responsabilità della sconfitta contro l'Inter all'esordio, è stata una gara un po' speciale. L'abbiamo preparata in modo un po' diverso ma le ragazze hanno fatto bene. Col Sassuolo abbiamo fatto molto bene, tornando a giocare come sappiamo e gestendo il match dal primo all'ultimo minuto: da lì dobbiamo ripartire giocando così anche fuori casa. Siamo una squadra con grande qualità, dobbiamo trovare la continuità di giocare come sappiamo".