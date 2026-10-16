Andreazzoli verso l'AlbinoLeffe: "Dobbiamo usare la testa. Alcune componenti da migliorare"

Il tecnico della Fiorentina Primavera Aurelio Andreazzoli ha parlato ai canali ufficiali del club viola alla vigilia della sfida tra l'Under-20 gigliata e l'AlbinoLeffe, in programma domani alle ore 15 sul campo dei lombardi. Ecco le sue dichiarazioni: "Abbiamo analizzato molto quanto fatto nell'ultima partita e siamo soddisfatti. Siamo stati peraltro la squadra più giovane del campionato nell'ultimo turno. I ragazzi sono molto partecipi e applicati. Certo non guasterebbe se ci fosse anche una vittoria, che meriteremmo: sarebbe una bella spinta per tutti noi. Ma dobbiamo ancora darci da fare, quando mancano certe componenti. E mi riferisco alla puntualità, all'ordine nello spogliatoio, al rispetto delle componenti che sono al servizio dei ragazzi. Questi sono aspetti che devono essere messi nella testa dei giovani, che sono abituati a essere "serviti". Comprendere questo aspetto sarebbe un grande risultato, molto più soddisfacente di un risultato di campo".

Che difficoltà troverete nella sfida di domani?

"L'AlbinoLeffe è una squadra molto ben organizzata e che fa tante cose. Dovremo metterci testa. E' una formazione ben condotta e addestrata ad avere diverse facce: dovremo essere bravi a scoprirle e riconoscerle".