Federico Chiesa in fuga da Liverpool: tre club di Serie A sull'ex viola

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Il futuro di Federico Chiesa potrebbe essere nuovamente in Serie A. L'avventura dell'esterno cresciuto nella Fiorentina con la maglia del Liverpool non ha finora rispettato le aspettative e, secondo quanto riportato da CaughtOffside, tre club italiani starebbero monitorando la sua situazione in vista di un possibile trasferimento: Inter, Atalanta e Lazio. Per il classe 1997 si aprirebbe così l'opportunità di rilanciarsi in un campionato che conosce bene, con l'obiettivo di tornare protagonista anche in Nazionale, dopo aver contribuito al trionfo azzurro agli Europei del 2021.

L'arrivo di Andoni Iraola sulla panchina dei Reds, al posto di Arne Slot, non ha finora cambiato il quadro per l'ex viola, rimasto ai margini del progetto tecnico anche a causa di un problema muscolare. Chiesa ha trovato soltanto pochi minuti in campo in questa stagione, entrando nel finale della sfida persa contro il Manchester City lo scorso 11 ottobre. La prospettiva di un maggiore spazio appare dunque centrale nelle valutazioni sul suo futuro. Al momento, secondo le indiscrezioni, non risultano trattative concrete, ma Inter, Atalanta e Lazio restano alla finestra in attesa di eventuali sviluppi in vista del mercato di gennaio.