FirenzeViola Ranieri verso l'esclusione contro il Como: da Pongracic a Viery, i possibili incastri

Ranieri si arrende ai problemi fisici: al suo posto potrebbe giocare Pongracic. Altrimenti Viery con Valdepeñas a sinistra

Luca Ranieri va verso l’esclusione contro il Como. Lo ha accennato il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, che nella conferenza stampa di oggi al Viola Park si è così espresso sul difensore classe ’99: "In questi giorni ha avuto un problema al piede e ha saltato degli allenamenti. Vediamo come sta". Da capire se sarà tra i convocati della sfida di domenica, sta di fatto che non giocherà dal primo minuto. Ecco che l’allenatore dovrà rimpiazzarlo adeguatamente in un periodo delicato.

Pongracic si prepara a giocare

Da non escludere il ritorno di Marin Pongracic, che potrebbe affiancare Radu Dragusin al centro della retroguardia. Il croato non è più il titolare inamovibile delle scorse stagioni, ma si prepara all’eventualità di dover sostituire Ranieri. Fino a questo momento l’ex Lecce è sceso in campo 3 volte in campionato e 2 in Coppa Italia, per un totale di 160 minuti. Mentre è rimasto in panchina contro Frosinone, Venezia e Napoli. L’anno scorso ha, invece, totalizzato 48 presenze tra campionato e coppe.

Viery l'alternativa a Pongracic

L’altra soluzione si chiama Viery. Il difensore brasiliano parrebbe destinato a prendere il posto di Victor Valdepeñas sulla corsia di sinistra, se però il tecnico lo preferisse a Pongracic si sistemerebbe al fianco di Dragusin. La valutazione sta nella necessità a meno di puntare sul terzino bloccato. In quest’ultimo caso l’ex Gremio verrebbe impiegato sulla fascia. Vanoli scioglierà le riserve nella giornata di domani, quando la Fiorentina sosterrà la seduta di rifinitura al centro sportivo di Bagno a Ripoli.