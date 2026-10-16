Dagli inviati Vanoli sull'alternanza delle punte: "Gerarchie si delineeranno ma prima occorre l'abito"

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, sollecitato sull'alternanza del centravanti proposta in queste partite, in conferenza stampa ha fatto capire che probabilmente per ora proseguirà ma non per sempre, spiegando:

"Avendo una gara a settimana, prima o poi le gerarchie si delineranno. Beto e Pellegrino sono due elementi che mi garantiscono due situazioni diverse in partita. Serve prima trovare il vestito alla squadra. Entrambi devono migliorare l'attacco alla porta e possono anche giocare insieme, all'interno di una gara in cui ne hai bisogno".