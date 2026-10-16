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Vanoli sull'alternanza delle punte: "Gerarchie si delineeranno ma prima occorre l'abito"
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Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, sollecitato sull'alternanza del centravanti proposta in queste partite, in conferenza stampa ha fatto capire che probabilmente per ora proseguirà ma non per sempre, spiegando:
"Avendo una gara a settimana, prima o poi le gerarchie si delineranno. Beto e Pellegrino sono due elementi che mi garantiscono due situazioni diverse in partita. Serve prima trovare il vestito alla squadra. Entrambi devono migliorare l'attacco alla porta e possono anche giocare insieme, all'interno di una gara in cui ne hai bisogno".
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