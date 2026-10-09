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Ceccarini: "L'infortunio di Atta è fastidioso. Vanoli ha lasciato intendere cosa si aspetta"
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Nel corso della puntata odierna di "Nik&Nik" in onda su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulla situazione legata alle condizioni di Arthur Atta: "In queste tre settimane al Viola Park il centrocampista della Fiorentina ha lavorato in gruppo senza superare il problema fisico che ha. Se vogliono gestire la problematica è perché la situazione è particolarmente fastidiosa per il giocatore. Vanoli ha fatto capire di volere il ragazzo al 110%. Essendo un sovraccarico significa che il muscolo del giocatore è stato sollecitato anche fin troppo".
Ascolta il podcast per la puntata completa.
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Giornalista di FirenzeViola.it, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al club viola.
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