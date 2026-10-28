Ceccarini: "De Gea ora fondamentale per la Fiorentina ma a giugno è da valutare"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato e direttore di Tuttomercatoweb, durante la trasmissione su Radio FirenzeViola durante "Nik&Nik" ha fatto il punto sulla situazione di David De Gea.

"Già questa estate si pensava potesse essere ceduto, così come Gosens. Su di loro feci infatti la domanda in conferenza stampa a Paratici ed infatti Gosens poi è andato via. E se fosse arrivata un'offerta di un certo tipo che piacesse anche a lui l'avrebbero presa in considerazione. Poi De Gea è il capitano ed è fortissimo, ma nel progetto della Fiorentina del futuro c'è l'idea di valutare un altro portiere che possa poi sostituirlo. Certo ora è troppo importante per la Fiorentina e può aiutarci a venire fuori da questa situazione ma per giugno ci sono tanti nomi, tra i quali Beltran o il rientro di Martinelli, e il futuro insomma può essere senza De Gea".