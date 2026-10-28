Paratici sale in cattedra a Coverciano: intervento al corso ds
Prosegue a Coverciano la programmazione del corso federale per Direttore sportivo. Continuano ad avvicendarsi in cattedra – oltre ai docenti del Settore Tecnico – anche professionisti del mondo calcistico, pronti a portare tutta la loro esperienza e formazione per arricchire il bagaglio culturale degli allievi. Dopo la lezione tenuta dal ds del Como, Carlalberto Ludi – avvenuta nella prima settimana di docenze in presenza - ieri sono intervenuti a Coverciano due grandi protagonisti che hanno segnato il calcio italiano negli ultimi anni, come l’attuale direttore sportivo della Fiorentina, Fabio Paratici, e l’ex dirigente dell’Inter, Piero Ausilio.
Il corso per Direttore sportivo prevede in totale 144 ore di lezione che termineranno il prossimo 3 dicembre.
Tra gli allievi ammessi a seguire le lezioni non mancano i nomi noti del calcio italiano, come gli ex calciatori del nostro massimo campionato Erjon Bogdani, Niccolò Giannetti, Darko Lazovic e Leonardo Pavoletti. Tra i corsisti figurano inoltre il Chief Operating Officer del Genoa, Flavio Ricciardella, la responsabile del settore giovanile dell’Inter femminile, Simona Zani, e il preparatore atletico nello staff di Fabio Grosso – già vincitore di due Cronometri d’oro Serie B – Francesco Vaccariello.
Di seguito, l’elenco completo
Micol Aleksey Anniboletti, Manuel F. Barreto Sayan, Federico Berardi, Alessandro Berta, Riccardo Bignardi, Erjon Bogdani, Nicola Brezzi, Leonardo Calabrese, Alessandro Casaglia, Davide Catalano, Virgil Colfescu, Andrea Contruscieri, Enea Corsi, Riccardo Cretella, Alessia Cucciniello, Daniele Dalla Bona, Filippo Damian, Luca De Simone, Michele Della Torca, Giuseppe Di Credico, Cristian Ercolani, Paolo Francione, Francesco Fusarelli, Francesco Gagliardi, Niccolò Giannetti, Leonardo Gitti, Diego Huerta, Alfredo Intuire, Darko Lazovic, Mattia Marzani, Alessandro Menabeni, Erika Nicolò, Sorin Virgil Oproiescu, Simone Paselli, Leonardo Pavoletti, Cosimo Pellegrini, Francesco Renga, Francesco Renzi, Flavio Ricciardella, Nicola Russo, Pietro Santi, Luca Scattolari, Giuseppe Sifonetti, Stefano Squitieri, Francesco Vaccariello, Antonio Vailati, Giulio Valenti, Andres R. Zamora Patacchiola, Matteo Zanda, Simona Zani.
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