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Primavera, Forte fa poker e porta a casa il pallone: la foto
Giuseppe Forte, attaccante della Fiorentina Primavera, è stato il protagonista della vittoria della squadra di Aurelio Andreazzoli in Youth League. Il talento in prestito dalla Sampdoria ha infatti segnato un bel poker nell'andata al Viola Park con il Septemvri Sofia. Dopo la gara il giocatore ha così potuto portare a casa il pallone della gara, come mostra la foto di Firenzeviola.
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Dagli inviatiPrimavera, Andreazzoli festeggia: "Ho trovato quel che speravo. Piedi per terra? Nessun problema"
Vanoli non è in bilico, ma ancora per quanto? Servono punti, non parole e "soddisfazioni" per 90 minuti su 98. Il lavoro di Paratici continua a non convincere: quello sull'allenatore è un doppio erroredi Lorenzo Di Benedetto
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Redazione FVSolito mistero, come si allenano al Viola Park? Vanoli non rischia, ma nessuno spiega gli errori. Giovedì c’è l’Atalanta: se i viola hanno talento lo dimostrino con gli attributi
Redazione FVButtato via il gol inatteso del vantaggio. Fiorentina poco furba, orfana di cinismo. Cambi sbagliati, difesa a tre con Valdepenas... Ok alla crescita, ma serve salvarsi. È chiaro?
Tommaso LoretoSulla carta un sfida proibitiva, in campo un'occasione per mostrare attributi e non assuefarsi alle sconfitte
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