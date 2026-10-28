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Primavera, Forte fa poker e porta a casa il pallone: la foto

Primavera, Forte fa poker e porta a casa il pallone: la foto
Oggi alle 16:43Primo Piano
di Redazione FV
fonte Dall'inviato Andrea Giannattasio

Giuseppe Forte, attaccante della Fiorentina Primavera, è stato il protagonista della vittoria della squadra di Aurelio Andreazzoli in Youth League. Il talento in prestito dalla Sampdoria ha infatti segnato un bel poker nell'andata al Viola Park con il Septemvri Sofia. Dopo la gara il giocatore ha così potuto portare a casa il pallone della gara, come mostra la foto di Firenzeviola.