Fiorentina, occhi su Cheick Keita: sfida a Villarreal e Betis per il difensore

La Fiorentina guarda già alle prossime sessioni di calciomercato e monitora un giovane difensore che si sta mettendo in evidenza in Belgio. Secondo quanto riportato dal portale belga VoetbalPrimeur, il club viola avrebbe messo nel mirino Cheick Keita, centrale franco-maliano classe 2003 attualmente in forza allo Sporting Charleroi. Sul giocatore, però, ci sarebbe anche l'interesse di due società spagnole: Villarreal e Real Betis.

Il Villarreal in particolaresarebbe quella che si è mossa con maggiore decisione. Il club spagnolo avrebbe infatti già avviato i primi contatti con l'entourage del difensore, con l'intenzione di preparare un'offerta in vista del mercato di gennaio. Per quanto riguarda Fiorentina e Betis, invece, al momento non risultano trattative ufficiali, ma soltanto un interesse nei confronti del giocatore. Keita ha un contratto con lo Charleroi fino al giugno 2027, con un'opzione per prolungare l'accordo di un'ulteriore stagione. La sua valutazione attuale si aggira intorno ai 3,5 milioni di euro, cifra decisamente superiore ai 500mila euro investiti dal club belga nell'estate del 2024 per acquistarlo dallo Stade Reims.