RFV Mpasinkatu: "Oulai in panchina? Paga piani di mercato scombinati: vi spiego"

Il dirigente sportivo Malu Mpasinkatu è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare di Fiorentina e in particolare di Oulai: "Sta diventando un mistero, il paradosso è che non è stato impiegato nonostante la squadra non stesse vincendo. Forse Vanoli vede che mentalmente non è sereno e vuole che torni spensierato. Quando arrivi con tante aspettative e non incidi, questo non aiuta. Bisognerà vedere però che risposte darà quando lo rimetterà in campo, leggendo la panchina come un modo di proteggerlo e non come bocciatura. Io cercherei di capire perché non incide, per me è uno dei talenti africani di prospettiva, un top in Africa. Però ripeto per l'allenatore c'è un motivo per proteggerlo e non è una bocciatura, perché la fame mi sembra che lui ce l'abbia. Magari verrà buttato in mezzo e con la prestazione si riprende la scena".

Ma è un calciatore da Italia?

"Quando sei un buon giocatore sei adatto a tutti i campionati. E' che paga magari i piani scombinati di mercato perché inizialmente doveva entrare Oulai e uscire Fagioli. Ed invece quest'ultimo non solo è rimasto ma con Vanoli è tornato al centro del progetto e Oulai è rimasto in disparte. Ma lui deve adattarsi anche alla tattica italiana, alcuni allenatori tengono fuori dei giocatori che non fanno i movimenti che chiedono loro. A Genova è finito sul banco degli imputati ma nelle due partite non giocate la Fiorentina non ha vinto perciò il problema non è lui. Ma il problema è se non rende secondo il suo valore".

Può finire sul mercato a gennaio, magari in Turchia? "Gennaio è lontano, prima va recuperato. Certo in Turchia è molto stimato. Ma se investi oltre 30 milioni sul mercato è perché ci credi, altrimenti è un investimento sbagliato ma io sono fiducioso e non credo che Paratici abbia sbagliato appunto".