RFV F. Russo sui viola: "Il mercato mi è piaciuto, vi dico cosa manca"

Lo speaker di Radio Deejay Federico Russo, noto tifoso della Fiorentina, ha commentato l'attualità della squadra di Vanoli a "Viola amore mio" su Radio FirenzeViola: "Sono abbastanza preoccupato, soprattutto guardando la classifica. La Fiorentina ha soltanto quattro punti e, ripensando alla situazione di un anno fa, noto alcune somiglianze che non mi rassicurano. Non temo necessariamente una retrocessione, ma sono dispiaciuto perché le ambizioni e i sogni che avevamo coltivato in estate devono inevitabilmente ridimensionarsi".

Il mercato estivo è stato sopravvalutato o la squadra è stata costruita male?

"A mio avviso, è stato un ottimo mercato, capace di alimentare entusiasmo sia a luglio sia ancora oggi, considerando i giocatori a disposizione. Rispetto alla scorsa stagione ci sono più alternative e meno alibi: sono arrivati esterni offensivi di qualità e la rosa è più completa. Anche gli ultimi acquisti, come quello di Gonçalves, rappresentano un valore aggiunto e non un problema".

Che cosa manca, allora, alla Fiorentina?

"Manca la capacità di sfruttare al meglio le risorse disponibili. Alcuni giocatori, come Oulai e Gonçalves, sembrano ancora fuori dal progetto, anche perché non è stato individuato per loro un ruolo preciso. Gonçalves, inoltre, potrebbe non essere ancora al meglio della condizione dopo un periodo complicato. Con un modulo come il 4-2-3-1, per esempio, si potrebbero valorizzare alcune caratteristiche, schierando Fagioli e Oulai a centrocampo e Gonçalves sulla trequarti. Spetterà all’allenatore trovare la soluzione migliore, perché le alternative non mancano".

Vanoli è riuscito a trovare la formazione ideale?

"Per il momento no, e sarebbe importante riuscirci rapidamente. Non credo, però, che si debbano attribuire tutte le responsabilità a Vanoli: ha nuovamente preso in mano una squadra in corsa, che non ha costruito personalmente. È comprensibile che serva tempo per trovare gli equilibri, ma la Fiorentina deve accelerare questo processo".

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