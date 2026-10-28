RFV Carnasciali: "Vanoli non mi delude, può chiudere in crescendo"

L'ex difensore della Fiorentina, Daniele Carnasciali, si è così espresso a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola amore mio" sulle difficoltà dell’Atalanta di Sarri: "Qualche problema sul piano del gioco c’è, ma credo che pesino soprattutto i numerosi infortuni. Ci sono circa dieci indisponibili, molti dei quali per problemi muscolari. Non so se ci siano stati errori nella preparazione o se si tratti semplicemente di casualità. Nonostante tutto, Sarri riesce a mettere in campo una squadra competitiva. Con così tante assenze, anche altri allenatori avrebbero probabilmente incontrato maggiori difficoltà".

Come giudica l’emergenza in difesa della Fiorentina e la possibile coppia centrale formata da Dragusin e Viery?

"È facile tornare sul mercato e chiedersi perché sia stato ceduto Comuzzo al Torino per puntare su Viery, arrivato per 17 milioni. Quando sono stati acquistati alcuni giovani, come Viery e Valdepenas, si parlava di buoni giocatori, ma personalmente non li conoscevo. Credo che, se dobbiamo investire sul mercato, sia preferibile prendere calciatori già pronti, capaci di offrire maggiori garanzie. I giovani possono essere bravi, ma hanno bisogno di esperienza e devono crescere anche attraverso gli errori. Il problema è che la Fiorentina deve fare i conti con la classifica e non può permettersi troppi passi falsi. Anche quest’anno ci ritroviamo in una situazione complicata. La partita di domani sarà fondamentale: un risultato positivo permetterebbe di respirare e lavorare con maggiore serenità, mentre una sconfitta renderebbe tutto più difficile".

Vanoli la sta deludendo?

"No, non mi sta deludendo. È arrivato con una squadra già costruita, composta forse da giocatori non del tutto adatti alle caratteristiche del suo gioco. Per questo deve adattarsi e potrebbe aver bisogno di più tempo. La scorsa stagione la Fiorentina ha chiuso in crescendo: quando un allenatore conosce meglio i giocatori e ha più tempo per lavorare, le prestazioni possono migliorare. Sono convinto che possa succedere anche quest’anno".

La sconfitta contro l’Inter lascia comunque qualche dubbio?

"Sì, perché non bisogna guardare soltanto al risultato. La Fiorentina era in vantaggio fino al novantesimo, ma l’Inter ha concluso circa trenta volte verso la porta. Un dato del genere evidenzia che ci sono ancora problemi da risolvere, al di là del risultato finale".

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