Joao Mario è un caso: Dodo lo supera, la Juventus valuta il ritorno a gennaio

L'avventura di Joao Mario alla Fiorentina potrebbe concludersi dopo appena sei mesi. Come riportato da Tuttosport, l'esterno portoghese, arrivato in estate dalla Juventus, sta trovando pochissimo spazio nelle rotazioni di Paolo Vanoli e il suo futuro a Firenze appare sempre più incerto. Il giocatore aveva fortemente voluto il trasferimento in viola, rifiutando altre possibilità, compresa quella di tornare al Bologna. La Fiorentina rappresentava per lui l'occasione ideale per rilanciarsi, anche alla luce delle incertezze legate ad Alex Jimenez e della possibile partenza di Dodo.

Il brasiliano, però, è rimasto dopo il mancato trasferimento all'Olympiacos e ha progressivamente riconquistato la fiducia di Vanoli. Joao Mario è così scivolato ai margini, collezionando quattro panchine consecutive e soltanto pochi minuti contro l'Inter. Nel frattempo, la Fiorentina avrebbe riallacciato i contatti con l'entourage di Dodo per discutere il rinnovo contrattuale, complicando ulteriormente la posizione del portoghese.

Secondo il quotidiano,, Juventus e Fiorentina potrebbero valutare l'interruzione anticipata del prestito a gennaio, per consentire a Joao Mario di trovare maggiore continuità altrove. L'accordo estivo prevedeva un prestito oneroso da 1,8 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 9,5 milioni e ingaggio da 1,5 milioni interamente a carico dei viola. Condizioni economiche che dovranno essere considerate in caso di separazione anticipata.