RFV Tiribocchi sicuro: "Pellegrino è da Fiorentina ma gli esterni non lo servono"

Simone Tiribocchi, ex attaccante di Atalanta ed oggi opinionista alla Rai per la Domenica sportiva e collaboratore delle giovanili del Genoa, ha parlato oggi a Radio FirenzeViola nel corso della puntata odierna di "Garrisca al vento". Queste le sue opinioni legate al momento attuale della Fiorentina: "Le difficoltà degli attaccanti viola? Intanto partiamo col dire che sono due punte con caratteristiche diverse: serve un lavoro specifico per farli adattare e con il cambio di allenatore non è stato facile farli rendere al meglio. Io penso che il reparto viola sia ben assortito, con giocatori forti, però è chiaro che per i soldi spesi qualcosa sta venendo a mancare…"

Che idea si è fatto di Pellegrino? Ancora non sta convincendo…

"Secondo me è un attaccante da Fiorentina. Ha belle caratteristiche, ha cattiveria ed è forte. Ma va messo nelle condizioni di fare gol. Gli esterni cercano troppo il gol e servono poco gli attaccanti. Serve un lavoro di reparto diverso perché anche Pellegrino renda di più. Anche lui è stato pagato tanto… e il pubblico questo lo sta facendo notare".

Che è successo secondo lei con Fabio Grosso?

"Intanto mi dispiace che non abbia ancora parlato. Quello viola era un bel progetto ma il fatto di aver costruito una squadra giovane e di avere un calendario molto in salita ha fatto saltare i piani. E' mancato coraggio con lui. A me è piaciuta la Fiorentina contro Como e Inter, i viola hanno giocato bene ma hanno palesato errori banali".