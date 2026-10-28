Calciomercato De Gea sul mercato? Vanoli lo difende, ma il club ci pensa

Potrebbe essere l'ultimo anno di David De Gea alla Fiorentina: Paolo Vanoli lo difende, ma il club viola si guarda intorno

David De Gea sta vivendo un’altra stagione complicata. Il tecnico viola, Paolo Vanoli, però l’ha difeso in conferenza stampa venerdì scorso: “De Gea è il mio capitano, non si discute” e l’ex Manchester United ha risposto sul campo con una performance molto positiva a San Siro. Si tratta ormai del secondo anno consecutivo in cui il classe 1990 viene messo in discussione dall’opinione pubblica per il suo rendimento discontinuo. La sensazione è che da qui a fine anno la società prenderà in considerazione eventuali offerte.

Valutazioni in corso su Martinelli

Il prossimo campionato potrebbe prevedere l’impiego di un nuovo portiere titolare. In questo senso andrà valutato il percorso di crescita di Tommaso Martinelli all’Avellino. Ricordiamo che la dirigenza viola l’ha ceduto in prestito con diritto di riscatto, quindi il club campano potrà confermarlo nel momento in cui valutasse la sua stagione positivamente. La Fiorentina, dal canto suo, ha scelto di mantenere il diritto di controriscatto. Nel caso in cui Fabio Paratici decidesse di puntare sul classe 2006 potrà farlo valere. C’è da credere che i prossimi saranno mesi di profonda riflessione sul futuro della porta.

Idea Santiago Beltran del River

Tra i nomi presenti sul taccuino del direttore sportivo della Fiorentina resta il ventiduenne del River Plate, Santiago Beltran. Il suo contratto scadrà a dicembre 2027, motivo per il quale gli argentini hanno tutto l’interesse a cederlo. La richiesta è di 20 milioni di euro, più che altro per la folta concorrenza: occhio all’Inter, la Premier League e la Bundesliga. Nel corso dell’estate si era fatto anche il nome di Christos Mandas, classe 2001 in forza alla Lazio. C’erano stati dei sondaggi esplorativi che tuttavia non portarono niente. Chissà che i viola non decidano di tornare sulle sue tracce.