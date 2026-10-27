RFV Ceccarini: "Mastantuono, un dribbling in meno e un assist in più. Sarri non rischia"

Nel corso della puntata odierna di "Nik&Nik" in onda su Radio FirenzeViola, il direttore di TMW Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sul momento della Fiorentina, alla luce del recente ko della squadra viola contro l'Inter di ieri e del prossimo match di campionato contro l'Atalanta. Ecco le sue riflessioni in merito: "Mastantuono resta un talento assoluto, che metterei sempre in formazione e che non leverei mai dal campo. Perché con un'accelerazione o con una giocata può essere decisivo. Certo, deve imparare a fare un dribbling in meno e un assist in più. Io penso che questo primo anno in Italia gli servirà molto. Mi piacerebbe vederlo un po' più vicino alla prima punta e non defilato come gioca adesso. In Serie A mi pare che in tanti gli abbiano preso le misure, i difensori sanno che tipo di movimenti fa. Se lui fa un dribbling in meno, prende in controtempo i difensori avversari".

Cosa pensa dell'Atalanta e delle difficoltà di Sarri?

"Sarri sta portando la sua filosofia nel mondo nerazzurro e non è facile farlo in pochi mesi. Nel calcio non c'è mai pazienza e gli effetti si stanno vedendo. Il progetto di Sarri ha bisogno di tempo e posso già dirvi che il tecnico non è minimamente in discussione, a prescindere dall'esito delle prossime tre partite. Discorso diverso per Vanoli, che ha bisogno di qualche risultato per tranquillizzare la sua squadra: la sua Fiorentina deve dare un segnale".