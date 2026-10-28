RFV Calamai: "Mercato invernale, va alzato il livello della difesa: T. Gabriel nome valido"

Luca Calamai nel suo consueto "Caffè nero bollente", all'interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, ha parlato così dell'attualità della Fiorentina: "Il mio focus di oggi è sulla difesa. Non sui numeri che purtroppo fanno parte della storia di questo inizio di torneo, mi concentro sul mercato di gennaio perché è evidente dove intervenire. Alla luce dell'infortunio di Pongracic e di un Viery che vedremo con l'Atalanta ma è un punto interrogativo, per non parlare di Ranieri che ha dei chiari parametri, io credo che la Fiorentina a gennaio debba provare a vedere come alzare il livello del reparto.

Uno degli obiettivi è Tiago Gabriel, un giocatore scoperto da Corvino e che costa tanto perché piace anche al Milan. Mi auguro che Paratici abbia le intuizioni giuste per correggere gli errori a gennaio".