Fiorentina-S.Sofia 5-0: inizia la ripresa e Forte trova il suo quarto gol!
46' - FORTE! ANCORA LUI, SEMPRE LUI! POKER PERSONALE E 5-0! Azione subito in profondità e manita viola al Viola Park
45' - Inizia il secondo tempo! Nel S. Sofia dentro Razhdanov e fuori Trankov
=== INTERVALLO ===
47' - Finisce qui il primo tempo. Fiorentina-Septemvri Sofia 4-0
45' - Assegnati 2' di recupero
44' - FORTE!!! ANCORA LUI!!! TRIPLETTA E 4-0 PER LA FIORENTINA. Tiro dalla distanza dell'ex Samp e gol del poker viola
42' - Ammonizione per Genchev, capitano del S. Sofia per un fallo a centrocampo.
40' - GOOOOOOL!!! FORTE!!! DOPPIETTA E 3-0! Bella azione viola con colpo di tacco di forte al limite che viene però raccolto dalla difesa del S. Sofia, che però poi pasticcia e restituisce il pallone all'ex Samp che a tu per tu con Kehayov fa 3-0!
38' - Croci si mette in proprio e sulla sinistra prova a saltare due avversari e a fare gol: due avversari vengono elusi ma il tiro è centrale e raccolto dal portiere del S. Sofia
30' - Azione pericolosa del S. Sofia con il suo capitano, Genchev: tiro a giro rasoterra sul secondo palo che esce non di molto
24' - Viola a un passo dal 3-0! Azione splendida di Perrotti sulla sinistra, palla messa in mezzo per Forte che di prima intenzione calcia in porta. Palla deviata in angolo, sarebbe stato il tris sennò
22' - Bel recupero palla di Martini e sfera servita a Campaniello che va al tiro dalla distanza: para in due tempi il portiere bulgaro
20' - Prova a farsi vedere dalle parti di Fei anche il S. Sofia: azione personale di Dzhamov e parata del portiere viola sul primo palo
13' - FORTE!!! 2-0! RADDOPPIO VIOLA! Contropiede fulminante 2 vs 1 con l'esterno ex Samp che colpisce sul secondo palo partendo anche in questo caso dalla destra!
10' - Fiorentina in controllo della partita dopo aver sbloccato il match. Adesso la squadra di Andreazzoli va a caccia del bis
7' - GOOOOOL!!! CROCI!!! SEMPRE LUI! Fiorentina avanti 1-0! Azione in profondità dei viola sulla destra, palla per il classe 2010 che mette sul secondo palo e va in gol!
3' - Subito chance per Croci servito sulla destra: tiro in diagonale e palla messa in corner da Kehayov
0' - Inizia la partita! Fiorentina in completo viola, Sofia con maglia, calzoncini e calzettoni azzurri
Torna l'appuntamento con la Youth League per la Fiorentina Primavera. Alle 14:30, allo stadio Curva Fiesole del Viola Park, la squadra di Aurelio Andreazzoli affronta i bulgari del Septemvri Sofia nella gara d'andata del secondo turno del percorso riservato ai campioni nazionali. I viola, reduci dalla vittoria per 4-2 contro il Milan in campionato, cercano un risultato positivo per indirizzare la qualificazione in vista del ritorno. Andreazzoli si affida a Croci, autore di una tripletta nell'ultima gara, con Campaniello e Forte nel reparto offensivo. In campo dal primo minuto anche Beldenti e Perrotti. Ecco le formazioni ufficiali del match e il live del match a cura di Firenzeviola.it:
FIORENTINA (4-3-3): 30 Fei; 23 Melani, 5 Boskovic, 44 Turnone, 8 Beldenti; 17 Mataran Bracchi, 73 Perrotti, 80 Martini; 97 Croci, 18 Forte, 29 Campaniello.
A disposizione: 99 Magalotti, 4 Cianciulli, 9 Egharevba, 27 Bianchini, 31 Pietropaolo, 40 Corduneanu, 41 Tosti, 43 Chiti, 46 Barbone.
Allenatore: Aurelio Andreazzoli.
SEPTEMVRI SOFIA: 1 Kehayov; 2 Stoichkov, 3 Tanev, 5 Trankov, 20 Petkov; 8 Chelebiev, 13 Genchev, 18 Dobrev, 25 Dzhamov; 9 Mihaylov, 23 Vutov.
A disposizione: 21 Agushev, 4 Stoyanov, 6 Razhdanov, 7 Vasilev, 11 Kanev, 14 Atalakov, 15 Grozdanov, 19 Marinov, 22 Tsenov.
Allenatore: Petar Vasilev.
Arbitro: Luka Bilbija (Bosnia-Erzegovina).
Assistenti: Amer Macić e Damir Lazić (Bosnia-Erzegovina).
Quarto ufficiale: Valerio Crezzini (Italia).
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