FirenzeViola Colpaccio viola: arriva Atta dall'Udinese in un'operazione da 25 milioni più (svariati) bonus. Nella notte sorpasso sul Milan

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I viola chiudono per il francese dell'Udinese, centrocampista ma anche trequartista ed esterno tra i più apprezzati dello scorso campionato, per un'operazione a titolo definitivo da 25 milioni di euro più svariati bonus per il 70% del cartellino

Un altro colpo in arrivo, stavolta definibile persino come colpaccio, un altro profilo di prospettiva che certifica la partenza sprint della Fiorentina e di Paratici. Dall'Udinese è in arrivo Arthur Atta, centrocampista versatile in grado di agire un po' in tutti i ruoli, inclusi trequartista ed esterno. Il francese, classe 2003, è anche già nazionale Under 21, uno dei trequartisti-esterni dello scorso campionato tra i più apprezzati. Una formula a titolo definitivo per una Fiorentina che procede nella sua ristrutturazione.

Titolo definitivo, operazione a partire da 25 milioni per il 70% del cartellino

La mossa come detto nelle ultime ore, riferita da Sky e dall'esperto di mercato Fabrizio Romano con l'apertura del club friulano e un investimento ancora più alto dei precedenti per i viola assoluti protagonisti delle prime fasi di questo mercato estivo. Per portare in viola Atta, che Paratici voleva già al Tottenham, il club di Commisso si è infatti impegnato in un prestito con obbligo di riscatto ai 25 milioni più bonus per il 70% del cartellino. L'affare è pressochè chiuso, il calciatore è anche già atteso in città per le visite mediche, poi si unirà ai viola con un contratto fino al 2031 da 1,3 milioni a stagione.

Messaggio chiaro, sorpasso nella notte sul Milan

Un'operazione da oltre 30 milioni (considerato il 30% lasciato ai friulani) ma che con i bonus può andare a sfiorare i 40, che lancia un chiaro messaggio, al di là di quelle che saranno le prossime cessioni. La Fiorentina non si ferma e si ricostruisce da zero, con due nuovi difensori centrali e un primo tassello offensivo che in tanti avrebbero voluto vedere nella propria squadra, a cominciare dal Milan che, oltre Inter e squadre inglesi, aveva nel mirino Atta salvo risultare sorpassato nel corso della nottata.