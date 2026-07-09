Colpaccio viola: arriva Atta dall'Udinese in un'operazione da 25 milioni più (svariati) bonus. Nella notte sorpasso sul Milan
Un altro colpo in arrivo, stavolta definibile persino come colpaccio, un altro profilo di prospettiva che certifica la partenza sprint della Fiorentina e di Paratici. Dall'Udinese è in arrivo Arthur Atta, centrocampista versatile in grado di agire un po' in tutti i ruoli, inclusi trequartista ed esterno. Il francese, classe 2003, è anche già nazionale Under 21, uno dei trequartisti-esterni dello scorso campionato tra i più apprezzati. Una formula a titolo definitivo per una Fiorentina che procede nella sua ristrutturazione.
Titolo definitivo, operazione a partire da 25 milioni per il 70% del cartellino
La mossa come detto nelle ultime ore, riferita da Sky e dall'esperto di mercato Fabrizio Romano con l'apertura del club friulano e un investimento ancora più alto dei precedenti per i viola assoluti protagonisti delle prime fasi di questo mercato estivo. Per portare in viola Atta, che Paratici voleva già al Tottenham, il club di Commisso si è infatti impegnato in un prestito con obbligo di riscatto ai 25 milioni più bonus per il 70% del cartellino. L'affare è pressochè chiuso, il calciatore è anche già atteso in città per le visite mediche, poi si unirà ai viola con un contratto fino al 2031 da 1,3 milioni a stagione.
Messaggio chiaro, sorpasso nella notte sul Milan
Un'operazione da oltre 30 milioni (considerato il 30% lasciato ai friulani) ma che con i bonus può andare a sfiorare i 40, che lancia un chiaro messaggio, al di là di quelle che saranno le prossime cessioni. La Fiorentina non si ferma e si ricostruisce da zero, con due nuovi difensori centrali e un primo tassello offensivo che in tanti avrebbero voluto vedere nella propria squadra, a cominciare dal Milan che, oltre Inter e squadre inglesi, aveva nel mirino Atta salvo risultare sorpassato nel corso della nottata.
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