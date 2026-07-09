Fiorentina, preso Atta dell'Udinese: per Sky accordo chiuso nella notte
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Arriva una notizia di mercato importante per quello che riguarda la Fiorentina. Secondo infatti quanto riportato da Sky Sport, la Fiorentina avrebbe chiuso nella notte la trattativa per Arthur Atta dell'Udinese. Centrocampista francese strutturato, alto 189 cm, dalla grande qualità tecnica e visione di gioco. Lo scorso anno in maglia bianconera ha chiuso la stagione tra Serie A e Coppa Italia con 6 reti e 4 assist a referto in 34 partite disputate. Sarebbe il terzo colpo viola firmato Fabio Paratici dopo Viery e Dragusin.
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