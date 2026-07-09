Le cifre di Atta: 25 milioni più bonus per il 70% del cartellino. Al giocatore 1,3
Emergono dettagli sulla trattativa lampo chiusa dalla Fiorentina con l'Udinese per il trasferimento di Arthur Atta. Un affare monstre portato avanti dal ds Paratici che ha soddisfatto gran parte delle richieste dell'Udinese arrivando a chiudere per 25 milioni più bonus lasciando il 30% del cartellino al club bianconero che era partito da una richiesta iniziale da 40 milioni di euro alla quale si avvicina la valutazione del cartellino, considerando che aggiungendo il 30% ai 25 milioni si arriva a 32,5. Cifra a cui poi vanno aggiunti anche i bonus previsti nell'accordo che potrebbero portare la cifra totale vicina ai 40 milioni di euro, il che fa di Atta l'acquisto più oneroso della storia della Fiorentina.
Lo stipendio di Atta
Poi c'è l'accordo con il calciatore, atteso a Firenze già oggi pomeriggio durante la conferenza stampa di Fabio Grosso. Per Atta è previsto un quinquennale fino al 2031 a 1,3 milioni di euro a stagione. Atta è pronto a diventare un giocatore della Fiorentina e a prendere parte al ritiro che inizierà la prossima settimana.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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