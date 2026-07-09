Calciomercato Atta, la Fiorentina può acquistare fino al 90% del cartellino: il punto

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La Fiorentina può acquistare fino al 90% del cartellino di Arthur Atta dall'Udinese se scatteranno determinate condizioni

Spunta un dettaglio interessante sul trasferimento di Arthur Atta a Firenze. Come sappiamo il club viola ha comprato il 70% del cartellino del giocatore, mentre l’Udinese si è tenuta il 30%. Ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sono state inserite delle condizioni nel contratto del ragazzo allo scattare delle quali Paratici e Goretti potranno acquistare fino al 90% del suo cartellino, riducendo ulteriormente la porzione mantenuta dai friulani. In tal caso la Fiorentina dovrebbe riconoscere ai bianconeri una quota quasi simbolica sulla futura rivendita del classe 2003 (e cioè solo il 10%).

Le cifre dell’operazione

Ricordiamo che la dirigenza viola ha concordato con l’Udinese una cifra vicina ai 25 milioni di euro per la parte fissa dell’operazione, più altri 10 di eventuali bonus. Il giocatore guadagnerà 1,3 milioni di euro netti a stagione per i prossimi cinque anni. Manca solo l’ufficialità per la definizione dell’affare, le cui cifre possono portare a un esborso totale di 40 milioni. La Fiorentina ha superato la concorrenza di diverse squadre importanti, tra cui Inter, Milan e Juventus, per aggiudicarsi il centrocampista francese.