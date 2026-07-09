Ferrari dà il via alla stagione del centenario: "Si respira l'energia giusta: tocca a noi"

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Con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Linkedin, Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, ha dato il via alla nuova stagione viola. Un'annata storica che vedrà il club viola celebrare il centenario dalla propria fondazione. Queste le sue parole: "Oggi prende il via una stagione unica: quella del centenario della ACF Fiorentina. Una stagione che vogliamo vivere con responsabilità, orgoglio e risultati all’altezza della storia e dei valori di questo club. Con la presentazione di Fabio Grosso inizia un nuovo percorso.

Una decisione condivisa da tutta la società, da Giuseppe e Catherine Commisso, insieme a Fabio Paratici e a tutte le persone coinvolte nel progetto sportivo viola. Fabio è stato fin dall’inizio la nostra prima e unica scelta, per le sue qualità umane, la sua competenza e la sua determinazione. Una scelta che conferma con chiarezza la direzione che vogliamo seguire: continuare a crescere e costruire una Fiorentina sempre più solida, forte e competitiva. C’è grande convinzione e una forte voglia di fare bene. L’energia che si respira è quella giusta. Adesso tocca a tutti noi trasformarla in lavoro, sacrificio e risultati, con la passione e il sostegno del popolo viola".