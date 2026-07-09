FirenzeViola La Fiorentina ha chiuso per Atta: chi è il fantasista francese che ha stregato Paratici

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Fabio Paratici ha piazzato a sorpresa il terzo colpo di mercato della Fiorentina. A Firenze arriva Atta dall'Udinese, ecco il suo profilo

La notizia arrivata nelle ultime ore di una chiusura nella notte della Fiorentina per Arthur Atta, centrocampista francese classe 2002 dell’Udinese, ha del clamoroso. Atta è uno dei centrocampisti più interessanti e richiesti del panorama calcistico italiano e proprio nelle recentissime ore era stato accostato a diverse big della Serie A. Paratici però, che lo voleva sin dai tempi del Tottenham, ha anticipato la concorrenza e ha chiuso nella notte per il giocatore. Un'operazione da 30 milioni di euro totali con i bonus che porterebbero il trasferimento ad una cifra vicina ai 40 milioni di euro, con il club viola che ha aperto le casse e sborsato una cifra che fa di Atta l'acquisto più costoso della storia. Visite mediche già nelle prossime ore con Grosso che potrà contare su di lui già a partire dal ritiro di settimana prossima.

Il percorso a Udine e le qualità tecniche

Arrivato a Udine due stagioni fa dopo essere cresciuto in Francia tra Rennes e Metz, Atta, al termine di una prima stagione di adattamento al calcio italiano in cui comunque ha fatto intravedere le proprie doti, è esploso definitivamente nell’ultima stagione in Friuli, durante la quale ha collezionato in 34 presenze tra Serie A e Coppa Italia, segnando 6 gol e fornendo 4 assist. Il francese però non può essere valutato solo attraverso i numeri, visto che le sue principali qualità sono quelle di un giocatore che, nonostante la stazza (è alto 189 cm), dispone di grandi qualità tecniche, di un dribbling elegante ed efficace e di un’ottima visione di gioco.

Il ruolo nella Fiorentina di Grosso

Per quanto riguarda la posizione in campo, Atta è un giocatore che può ricoprire più ruoli, soprattutto a centrocampo. Nato come trequartista puro in Italia ha ricoperto sia il ruolo di centrocampista in una mediana due che quella appunto di uno dei due trequartisti alle spalle della punta, oltre che di quello della mezzala. Nel 4-3-3 di Fabio Grosso dunque potrebbe agire sia come finto esterno a sinistra in grado di venire dentro al campo, sia come interno del centrocampo a tre. In caso invece di un'idea di un cambio modulo Atta potrebbe tranquillamente agire come trequartista in un 4-2-3-1 alle spalle della punta. Insomma per Grosso è in arrivo un giocatore di spessore che porta oltre alla grande qualità anche molta duttilità.