FirenzeViola Bravo Ferrari, i settori ospiti devono costare meno: la Fiorentina sia la prima a dare il buon esempio

Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, questa mattina ha rilasciato un'intervista a La Nazione nel corso della quale ha parlato di un tema molto caro agli ultras e in particolar modo ai tifosi della Curva Fiesole ovvero il costo delle trasferte e dei biglietti dei settori ospiti. Rispondendo a una domanda sulla Federcalcio e sul sostegno a Malagò, è arrivato a parlare di "prezzi molto alti" sottolineando come in Europa, in alcune realtà, esista un 'prezzo bloccato' per i settori riservati alle tifoserie che arrivano lontano dallo stadio di casa. Ha concluso anche dichiarando anche: "Io credo che a questo (inteso come macro argomento dei costi per i tifosi in trasferta ndr) bisognerà iniziare a pensare".

La protesta dei tifosi della Fiorentina

Niente di più giusto. Il tema dei prezzi ormai tutt'altro che popolari per seguire la propria squadra del cuore è in cima alle priorità di molte tifoserie organizzate, che spesso disertano anche le stesse trasferte protestando contro costi sempre più esosi e lontani dalle possibilità dei cittadini e quindi dei tifosi. In occasione della trasferta contro l'Inter furono proprio i tifosi della Fiorentina a presentarsi sotto gli uffici della Lega calcio per protestare per il costo dei tagliandi e le modalità d'acquisto, quindi è molto apprezzabile che il direttore generale, alla prima occasione utile, abbia sposato la protesta rendendola ancor più di dominio pubblico.

La Fiorentina sia la prima a bloccare il prezzo del settore ospiti

A questo punto, per dare ancora maggiore forza al concetto espresso e per dare il buon esempio, potrebbe essere proprio la Fiorentina a bloccare i prezzi per le tifoserie ospiti (che tra l'altro possono arrivare al Franchi in sottonumero per le note vicende legate al restyling del Franchi), mandando così un segnale all'Assemblea di Lega e alle altre proprietà di Serie A. Nell'ultima partita contro la Juventus, il costo del tagliando per gli ospiti era di 40 euro e al di là delle antipatie e dalla rivalità con i bianconeri, non si può certo definire un prezzo 'popolare'. Nelle precedenti occasioni, a parte per la gara col Torino dove il biglietto per gli ospiti costava 22 euro, in tutte le altre partite il costo è stato di 32 o 33 euro, compresa per la prima gara interna contro il Frosinone. Non certo una big della massima serie.

Un primo passo per interrompere gli aumenti dei costi dei biglietti

Decidere un prezzo unico e popolare per gli ospiti del Franchi non aiuterebbe direttamente la tifoseria viola, ma potrebbe essere il primo gesto per rompere un muro che da anni ha visto i costi degli stadi aumentare a dismisura, spesso in antitesi con la qualità degli impianti e senza tenere conto di un potere di acquisto per il cittadino medio che è andato via via impoverendosi. La battaglia per i costi popolari poi dovrebbe anche allargarsi agli stessi settori che in passato venivano definiti tali, ovvero le curve dei vari impianti, ma questo è un altro discorso non direttamente legato con quanto detto dal direttore e lo lasceremo a una battaglia successiva. Prima, sarebbe bello potersi fregiare di un'iniziativa unica, al momento, nella massima serie che darebbe il buon esempio e magari potrebbe essere anche seguita dagli altri club. O comunque potrebbe mettere la pulce nell'orecchio alla politica del pallone che, ormai da anni, non riscontra troppe simpatie né per quanto poi si vede in campo né per ciò che propone come evoluzione del sistema calcio italiano.