RFV Cannella: "Paratici non ha rivali in Italia. Fare mercato per lui è come andare in bicicletta"

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Beppe Cannella, direttore sportivo e intermediario di mercato è intervenuto nel corso delle dirette di Radio FirenzeViola ripartendo dalla situazione della panchina: "Vanoli ha fatto un bel lavoro per come si era messa la stagione. La storia è piena di queste situazioni. Vanoli magari sperava di rimanere ma poi è arrivato Paratici, che dal percorso juventino ha valutato il futuro della Fiorentina cercando un allenatore che possa dare equilibrio. Un giusto connubio di conoscenza calcistica, amicizia e il valore degli anni di Sassuolo".

Grosso è la prima vera scelta di Paratici.

"Il calcio è questo: rapporti prima di tutto. Paratici non è l'ultimo arrivato. Grosso ha fatto il suo percorso. Tutti noi lo abbiamo negli occhi per quello che ha fatto in Nazionale. Lione è un incidente che ha coinvolto anche tanti altri tecnici. Il rapporto umano tra gli allenatori e i dirigenti è fondamentale, sempre".

Sarà il mercato più difficile di sempre per la Fiorentina?

"Per Paratici sarà come fare un giro in bicicletta. Io lo conosco benissimo fin dai tempi della Juventus. Lui è molto forte, fidatevi. Sono sicuro che farà un grande lavoro. Non è uno che sta a bordocampo a seguire gli allenamenti. Lui vive il campo a 360°, basta guardare ciò che ha fatto il Tottenham dopo che lui ha iniziato ad abbandonare il ruolo a Londra. E' uno dei migliori, non ha rivali in Italia".



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