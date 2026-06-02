Chi dopo Galloppa sulla panchina della Primavera? Due ipotesi

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Su la Nazione in edicola oggi trova spazio anche il saluto di Marco Benassi, vice allenatore della Fiorentina U-18, ai suoi ragazzi: “Grazie di cuore gruppo 2008, vi voglio un bene infinito”. “Mi avete fatto innamorare di voi e di questo mestiere” ha scritto Benassi, ricordando anche il percorso che ha portato alla conquista del Torneo di Viareggio.

Adesso, però, l'attenzione si sposta sul futuro: con l'addio di Daniele Galloppa alla Primavera, la Fiorentina è chiamata a ridisegnare parte del proprio settore giovanile e resta quindi da capire se il club deciderà di puntare sulla continuità, promuovendo Marco Capparella e il suo vice Benassi alla guida della formazione campione d'Italia, oppure se verrà scelta una soluzione esterna.