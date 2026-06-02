FirenzeViola L’ indiscrezione: le maglie di Joma tornano ‘in presenza’, c’è la data della presentazione in centro. Una speciale per il centenario

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In attesa dell’ufficialità del tecnico Fabio Grosso, che ieri ha declinato all’ultimo momento anche la partecipazione al Memorial Gaucci a Perugia dove era atteso con grande curiosità, la Fiorentina lavora per la prossima stagione con grande attenzione anche negli altri comparti.

Ritiro e Viola Village

Da inizio luglio infatti Viola Park e non solo dovrà essere pronto ad accogliere il ritiro della Fiorentina, aprendo come al solito le porte ai tifosi con tante iniziative e l’incontro con i giocatori viola tra selfie e autografi.

Il 6/7 presentazione in centro

La Fiorentina dal 1 luglio avrà un nuovo sponsor tecnico, Joma, che ha già accompagnato la squadra viola nelle stagioni di Montella tra il 2012 e il 2015. Al suo debutto la Joma stupì positivamente con la presentazione a Palazzo Vecchio e le suggestive immagini proiettate proprio sulla facciata del palazzo stesso. E secondo quanto appreso da FirenzeViola l’azienda con la Fiorentina sta già pensando ad una presentazione di nuovo in presenza, modalità abbandonata in questi anni a favore di video (pur suggestivi) social, in un luogo del centro storico, il 6 luglio.

Per il centenario omaggio alla storia

Intanto verranno presentate le prime maglie, compresa quella che verrà utilizzata nella gara del 29 agosto in occasione del centenario. Quest’ultima sarà un omaggio alla storia del club ed essere all’insegna del bianco e rosso, colori originari della Fiorentina e ai quali Joma anche in passato si è ispirata per un paio di maglie. Maglie speciali ci saranno anche per la gara delle leggende viola, altra iniziativa per il centenario. Ancora non si sa se con il main sponsor Mediacom o con altri sponsor che la società vorrebbe attrarre soprattutto nella stagione del centenario.