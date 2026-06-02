FirenzeViola Fortini sogna l'esordio con la Nazionale maggiore. Ma il rinnovo con i viola è in alto mare

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Fortini è stato convocato con la Nazionale maggiore per le prossime due amichevoli ma il suo futuro alla Fiorentina resta in bilico

Niccolò Fortini resta tra i convocati della Nazionale maggiore guidata per le prossime due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia dal ct ad interim Silvio Baldini. Il laterale viola inizialmente avrebbe dovuto solo allenarsi con l'Italia "dei grandi" per poi tornare in U21 ma dopo i giorni di allenamento vissuti a Coverciano è stato inserito nella lista dei convocati per i prossimi due impegni azzurri.

Fortini sogna l'esordio in Nazionale

Tra mercoledì 3 giugno, ovvero domani, contro il Lussemburgo e domenica 7 giugno nella partita che disputerà a Creta contro la Grecia, Fortini potrebbe fare il suo esordio con la maglia della Nazionale maggiore coronando un sogno nonostante una stagione non certo positiva vissuta con la Fiorentina.

Fortini e un'estate sul piede di partenza

Fortini, rientrato la scorsa estate dopo il prestito alla Juve Stabia, doveva alternarsi con i titolari delle due fasce ma, complice il rendimento generale e qualche infortunio, non ha lasciato traccia nella stagione appena conclusa. Il terzino è attualmente in scadenza di contratto nel 2027 e il suo entourage non pare intenzionato a trattarne il rinnovo con la Fiorentina. Per questo motivo, l'estate di mercato che sta per prendere il via potrebbe vederlo nella lunga lista di cedibili che Paratici dovrà gestire.

Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Niccolò Fortini (Fiorentina), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

