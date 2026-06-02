FirenzeViola Kean uomo mercato. Il pensiero di Piero Pelù: "Se ha voglia lo tengo alla Fiorentina"

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"E' come nei gruppi musicali - il pensiero di Pelù su Kean - chi ha voglia di spaccare sta alla grande. Chi rimane per fare finta no"

Moise Kean sarà uno dei nomi principali del mercato in uscita della Fiorentina. Al momento una decisione definitiva sul suo conto non è stata presa, ma molto dipenderà dalle squadre che si presenteranno al Viola Park e dalle offerte che eventualmente presenteranno a Paratici per trattare l'acquisto dell'attaccante.

Il Como resta interessato a Kean

Nelle ultime ore è tornato di moda il nome del Como come potenziale club interessato al destino di Moise Kean. La suqadra di Fabregas, con l'accesso alla Champions League, ha tutta l'intenzione di investire per aumentare la competetitità della rosa e con l'addio di Alvaro Morata, l'interesse per Kean è da considerarsi concreto.

Il pensiero di Piero Pelù

Nell'intervista esclusiva rilasciata ieri ai nostri microfoni da parte del noto cantante fiorentino Piero Pelù, il suo pensiero proprio su Kean è stato netto: "Se ha voglia di giocare lo tengo. Chi non ha voglia di giocare può andare. E' come nei gruppi musicali: chi ha voglia di spaccare sta alla grande. Chi rimane per fare finta no. Ci vuole entusiasmo e attaccamento alla maglia. Almeno per una stagione... (ride, ndr)".

Tifosi divisi sul destino di Kean

Un pensiero abbastanza comune tra i tifosi, divisi tra coloro che temono di fronte a una partenza di Kean di non trovare un attaccante altrettanto forte e chi invece vorrebbe in ogni caso l'addio della punta. Ovviamente occorre ricordare che all'interno del contratto milionario firmato con la Fiorentina, Kean ha una clausola rescissoria da 62 milioni di euro valida dal 1° al 15 luglio.