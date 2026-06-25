RFV Calamai: "Viola, sarà un mercato lungo: Grosso sia supportato"

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Nel suo consueto "Caffè nero bollente", all’interno di "Buongiorno Firenze" su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato così dell'attualità di casa Fiorentina: "Un'altra settimana che finisce e non credo arriveranno annunci. Mi concentro su un personaggio chiave della Fiorentina, che è entrato in maniera un po' misteriosa nel mondo viola: Fabio Grosso. Annunciato con un comunicato e due frasi di circostanza prima di evaporare.

Però c'è e lavora al fianco di Paratici. Per lui ha parlato gente di calcio e non ho mai trovato da parte di gente di calcio contestazioni a Grosso allenatore, questo mi fa pensare bene. Quindi viva Grosso con una riflessione: per la Fiorentina sarà un mercato lunghissimo, quindi anche l'allenatore dovrà cambiare anche qualche suo progetto in corso d'opera. Grosso merita attenzione, grande pazienza e da parte mia anche grande fiducia".