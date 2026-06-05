Calamai: "Tutti vendibili ma Fagioli deve essere risparmiato: il progetto parta da lui"

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Nel consueto appuntamento del mattino di Radio FirenzeViola col "Caffè nero bollente", in onda durante "Buongiorno Firenze", il nostro Luca Calamai ha parlato così dell'attualità in casa Fiorentina: "Tutti vendibili. Mi sembra questo lo slogan che accompagna l'inizio del lavoro di Paratici e ci trovo un senso. Mi sembra opportuno che il direttore ora stia cercando di capire quanto può fare cassa, magari vendendo anche qualche giocatore di buon livello. Uno però spero non entri in questo tourbillon di mercato, ed è Fagioli.

Credo che intorno a lui la Fiorentina possa costruire il centrocampo della prossima stagione, magari accompagnandolo con qualcuno che abbia una struttura fisica importante. Facendo di Fagioli il perno del centrocampo viola. E visto che De Gea potrebbe partire, a me piacerebbe che Fagioli fosse anche il capitano della Fiorentina"