RFV Nassi: "La Fiorentina punti forte sul Viola Park. Grosso ok ma serve club forte"

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Il dirigente sportivo Claudio Nassi è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola nel corso della puntata odierna di "Viola amore mio" commentando così il momento della Fiorentina, alle prese con i primi interrogativi sul futuro: "A Firenze non è difficile lavorare come tutti dicono, perché tutti tifano Fiorentina. Mi riferisco alla lotta salvezza: bastava solo che si calmassero le acque e che Vanoli fosse libero di poter lavorare in santa pace".

Ma come si può ripartire e provare ad essere competitivi?

"Col centro sportivo che ha la Fiorentina, vorrei che i giovani più interessanti di Firenze e della Toscana venissero lì. La società dovrebbe fare un'Academy e far sì che in prima squadra arrivino solo giocatori toscani. L'importante è sfruttare al meglio il centro sportivo".

Cosa farebbe a fine stagione con Moise Kean?

"Bisogna capire cosa vuol fare lui, compresa la sua famiglia. La Fiorentina deve pensarci due volte prima di cederlo".

Grosso le piace come allenatore?

"E' un prospetto interessante: è un giovane che ha fatto bene fin qui. Ma è fondamentale che ci sia alle spalle una società forte, anche politicamente. Sennò si va poco lontano".

Ascolta il resto dell'intervista nel nostro podcast!

