RFV Orlando sicuro: "La Fiorentina riparta da Fagioli. Kean? Per il ritiro sarà al 100%"

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Intervenuto oggi a Radio FirenzeViola durante la puntata odierna di Viola Amore Mio, l'ex fantasista della Fiorentina e voce tecnica di Radio Rai Massimo Orlando ha commentato così il momento della squadra viola: "Vanoli va ringraziato, però vedo una piazza che incide sulla scelta e nonostante tutto abbiamo critiche in continuazione. Comunque per rifondare partirei da un allenatore, un centrocampista e due esterni offensivi perché io non concepisco il calcio moderno senza quel tipo di giocatori".

A centrocampo da chi bisogna ripartire?

"Da Fagioli. È un giocatore che si è ritrovato, si è buttato alle spalle quello che gli era successo, anche per merito di Vanoli che ha insistito sul fatto che lui potesse fare il regista. Partirei da lui perché è un giocatore molto forte, è giovane e ha tutte le qualità per fare anche il leader di questa Fiorentina".

In Italia sembra difficile che qualcuno possa avvicinarsi a Kean…

"Sì, certo, questo è vero. Attenzione, io sono uno di quelli che se Kean rimane e ritorna con la testa giusta, con voglia, si presenta al ritiro tonico e a posto, sono l’uomo più contento del mondo".

Per la tua esperienza questo problema alla tibia come si risolve?

"Se lui adesso, come immagino, da qui alla fine del campionato non giocherà più, io credo che per il ritiro sarà pronto".