RFV Calamai: "Gosens non più intoccabile per il futuro viola. La Fiorentina deve guardare oltre"

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Nel consueto appuntamento del mattino con il Caffè Nero Bollente su Radio FirenzeViola, Luca Calamai ha parlato così dei temi di casa Fiorentina: "In questo periodo uno degli esercizi più importanti è quello di capire quali potrebbero essere i giocatori intoccabili per prossima stagione. Devo dire che dal mio punto di vista con grande malincuore sto depennando da questa lista Gosens. Mi dispiace in particolare non solo per il giocatore ma per quanto mi piace l'uomo, ogni sua conferenza stampa per me è stata motivo di arricchimento per capire il mondo Fiorentina.

Credo che sia un leader importante anche dentro il gruppo però questa stagione mi sembra che abbia detto in maniera chiara che Gosens sta iniziando una seconda fase della sua carriera in lento declino nel rispetto di un grande giocatore. Sei mesi fa non avrei mai immaginato una Fiorentina senza Gosens, ora comincio ad accettare questa logica e la grande domanda è che cosa fare in quel ruolo del campo perché poi la domanda successiva è se Parisi sarà considerato dall'allenatore della Fiorentina del prossimo anno il naturale erede di Gosens oppure una nuova e sorprendente ala destra. Caro Gosens purtroppo le strade si stanno per allontanare".