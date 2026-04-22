RFV Carnasciali sicuro: "Panchina viola, solo Sarri. Gasp? Non so se il club gli darebbe garanzie"

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Daniele Carnasciali, ex difensore della Fiorentina, ha parlato oggi a "Palla al centro" (in onda su Radio FirenzeViola) degli scenari futuri legati alla panchina viola. Ecco le sue opinioni in merito: "E' necessario per prima cosa che la società dica dove vuole andare: è fondamentale per non ripetere gli errori degli scorsi anni. Io come allenatore ho sempre detto che vorrei Maurizio Sarri e lo confermo. Ha fatto rendere al massimo il materiale che aveva anche quest'anno, senza mercato e con tanti pezzi grossi venduti. Poi lui vuole venire e questo non è un dettaglio da poco. Maurizio ha esperienza e sa dare sempre un gioco alle sua squadre. Ma non mi pare che la società sia orientata su questo profilo".

Gasperini le piacerebbe?

"Andrebbe chiesto a lui se vuol venire. A Roma mi pare ci sia un gran caos, con Ranieri che non vuole dimettersi. Non so se la Fiorentina saprebbe dare al Gasp le garanzie che vuole".

Su Grosso che idea si è fatto?

"Ha fatto dei buoni risultati ma è una scommessa. Perché il club non capisce che Firenze è una piazza come quella di Roma e Milano? Non siamo il Sassuolo o il Bologna. Qui c'è molta pressione".

Vanoli meriterebbe la conferma?

"Se la Fiorentina avesse avuto i valori del Pisa o del Verona, non avrei avuto dubbi sul confermarlo. Ma i viola son sempre stati superiori agli altri, quindi penso che non abbia fatto un lavoro talmente difficile da meritarsi la conferma. Non si è salvata con le sue prestazioni. Anche a Lecce ha giocato molto male".