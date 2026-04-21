RFV Fattori: "Con il pari Fiorentina salva ma è senza identità, ieri inguardabile"

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L'ex giocatore e allenatore della Fiorentina Sauro Fattori è intervenuto a "Garrisca al vento" su Radio FirenzeViola per commentare l'1-1 dei viola a Lecce: "Con il pareggio siamo salvi, lo saremmo stati anche con la sconfitta credo. La partita è stata inguardabile, sono contrario a Vanoli non per i risultati ma perché non c'è un'identità. La squadra in fondo era 10 volte gli altri, non c'è paragone con Di Francesco che invece gli dà un'identità ma a chi può affidarsi? Il Lecce gioca bene ma ha dei limiti e il fatto che abbia segnato Harrison lo dimostra, lo ha marcato male Gallo a mio avviso. Poi per cartà l'inglese è stato bravo ma da noi giocherebbe Gallo? Questa è una squadra che vive di individualità ma se non gli dai un'identità fai poco, si potevano avere 10 punti in più.

Ora c'è da riprogrammare. Ho letto 15 operazioni in entrata e significa cambiare tutta la squadra...Non è facile trovare 15 giocatori meglio di quelli di ora? Se il prossimo anno riparti con questi sei sempre mediocre con 10 punti in più. Vediamo chi viene in panchina, se viene Grosso magari Fabbian o Piccoli lo diamo al Sassuolo. Vanoli? Non ha un progetto di gioco, per me non deve restare".