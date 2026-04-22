RFV Virgili su Sarri: "Maurizio, che entusiasmo: saprebbe rivalutare tanti elementi in uscita"

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Aurelio Virgili, figlio dell'ex bomber viola Giuseppe "Pecos Bill", tifoso viola e grande amico di Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso della puntata odierna di "Palla al Centro". Ecco le sue dichiarazioni: "Paratici è un grande dirigente per cui è chiaro che certe incomprensioni che ha avuto con Sarri erano destinate a essere dimenticate, prima o poi. Ho sempre detto che in questo momento la scelta di un allenatore come lui per la Fiorentina sarebbe fondamentale per le sue capacità di individuare giocatori utili alla causa della squadra. Io sono certo che ci sarebbero anche delle sorprese: giocatori che per l'opinione pubblica sarebbero da depennare, con Maurizio sarebbero rivalutati".

Saprebbe anche gestire situazioni non facili...

"In questo momento lui ha più entusiasmo ora rispetto a 20 anni fa. Certo, è un entusiasmo più maturo. Dunque sarebbe capace di affrontare una situazione non facile come quella che attende la Fiorentina quest'estate".