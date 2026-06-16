RFV Sentite Natali: "Non sarei così pessimista su Grosso. A me piace!"

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Queste le parole dell'ex difensore della Fiorentina Cesare Natali a "Viola amore mio", su Radio FirenzeViola, a proposito di Fabio Grosso "Sappiamo che Firenze all’inizio è sempre un po’ scettica. Dopo l’ultima stagione qualcuno si aspettava un nome più consolidato, tipo Sarri, ma personalmente Grosso mi piace. Gioca un buon calcio e punta sui giovani. Può rilanciare il progetto Fiorentina e non da solo”.

Cosa intende?

“Beh, c’è un grande direttore che avrà fatto le sue valutazioni prima di prenderlo. Io non sarei così pessimista, è vero che a Firenze c’è sempre un po’ di scetticismo”.

Con Paratici questo scetticismo può diminuire?

“Chiaramente tutti si aspettano che la propria squadra, in questo caso la Fiorentina, possa tornare a vincere dopo tanti anni. Ma bisogna considerare budget e aspettative del club. In ogni caso due anni fa sono stati fatti 65 punti. Serve programmare nell’ottica di stare a ridosso dei primi quattro posti, poi la stagione eccezionale ti porta in Champions, quella meno eccezionale ti porta comunque in Europa. L’Atalanta ha fatto un percorso intelligente e ha valorizzato giocatori sapendoli poi sostituire. Questo le ha permesso di essere competitiva ad alti livelli”.

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