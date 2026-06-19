Torino su Amatucci della Fiorentina: i granata vorrebbero il giocatore in prestito

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Il Torino punta sul centrocampista classe 2004 Lorenzo Amatucci per rafforzare il proprio centrocampo. A riportarlo è Sky Sport, che sottolinea come il centrocampista della Fiorentina, messosi in evidenza nell’ultima stagione in seconda divisione spagnola con il Las Palmas, dove ha giocato in prestito, sia molto apprezzato dal ds granata Gianluca Petrachi, che lo ha avuto ai tempi della Salernitana in B, e dal nuovo tecnico Abate.

Il Las Palmas, club in cui appunto Amatucci era in prestito, dispone di un diritto di riscatto sul giocatore, con i viola che invece mantengono la possibilità di esercitare un contro-riscatto. In questo contesto, il Torino resta interessato, ma l’operazione potrebbe concretizzarsi solo in caso di apertura alla formula del prestito.