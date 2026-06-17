RFV Mpasinkatu: "Ho le sensazione che Kean rimarrà a Firenze. Paratici lo responsabilizzerà"

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Il direttore sportivo Malù Mpasinkatu è intervenuto a "Palla al centro", in onda su Radio FirenzeViola, per parlare del mercato della Fiorentina e della vicenda legata al futuro di Moise Kean: "Io ho il sentore che ci possa essere la fumata bianca per la permanenza di Kean. Sono convinto che si troverà la quadra. Lui ha capito che Firenze è la piazza che fa per lui, nonostante le difficoltà dell'ultima stagione".

Sui problemi di Kean fuori dal campo: "Ora c'è Fabio Paratici che conosce Kean da quando è bambino, nei pregi e nei difetti, sa parlarci e lui mi sembra responsabilizzato. Secondo me una paternale fatta da padre da Fabio potrebbe risolvere tutti i problemi e portare Moise a pensare solo alla Fiorentina. Se così fosse la Fiorentina avrebbe il milgior centravanti italiano in squadra. Lui poi a Firenze è un top player, nelle big europee è uno dei tanti".

Ascolta il podcast per l'intervista completa.