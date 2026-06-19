Il Viola Park apre le porte alla Lega degli Invincibili

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Premiazione finale nello stadio Davide Astori del Viola Park per il campionato di calcio inclusivo "Lega degli invincibili", un calcio dove si vince a prescindere dal risultato

Al Rocco B. Commisso Viola Park, presso il campo Davide Astori, si è svolta martedi sera la premiazione finale della Lega degli Invincibili, il campionato di calcio inclusivo patrocinato da Città Metropolitana di Firenze e CONI Toscana. Una serata speciale, davanti a oltre 150 persone tra atleti, famiglie, staff, istituzioni e media, resa possibile anche grazie ad ACF Fiorentina, che ha aperto le porte del Viola Park a un progetto dal forte valore sociale. Un gesto che conferma l’attenzione del club viola verso il territorio e verso iniziative capaci di unire calcio, inclusione e comunità, aprendo anche alla possibilità di una futura sinergia.

Tante istituzioni presenti

Alla premiazione erano presenti rappresentanti istituzionali e sportivi, tra cui il Comune di Bagno a Ripoli, il Comune di Firenze con l’Assessora allo Sport Letizia Perini e l’Assessore al Welfare Nicola Paulesu, la Città Metropolitana di Firenze con il Consigliere Nicola Armentano, il CONI Toscana con il fiduciario territoriale Fabio Tempestini, la Regione Toscana con il Consigliere Francesco Casini e altri Comuni del territorio. “La Lega degli Invincibili è un campionato di calcio inclusivo in cui atleti con disabilità intellettivo relazionale e atleti cosiddetti neurotipici giocano insieme, ognuno con il proprio percorso e la propria diversità. Il calcio diventa una passione comune, un punto d’incontro e uno strumento per creare pari opportunità, educare alla cultura della diversità e superare etichette e barriere. Ci sono allenamenti, partite, risultati e classifiche, ma il valore più grande è il percorso di crescita personale, di gruppo e di relazione che nasce in campo e continua fuori”, ha dichiarato Andrea Mori, responsabile del campionato.

I risultati della stagione

La stagione 2025 2026 si è conclusa con Il Ritrovo al primo posto, seguito da Calcio Inclusivo Mugello, Sport Insieme, San Paolino, Rinascita Doccia e Union Sieci CTE Rignano. “Vincere fa sempre piacere, ma quello che conta davvero è il come ci siamo arrivati. Una stagione condivisa, fatta di impegno, fatica, momenti belli, difficoltà affrontate insieme, crescita del gruppo e relazioni autentiche. Per questo parliamo di un campionato dove si vince a prescindere dal risultato”, ha aggiunto Mori. Coppe, medaglie, sorrisi e applausi hanno chiuso una stagione speciale, resa possibile da una rete sempre più forte tra squadre, famiglie, referenti, volontari, istituzioni, Fiorentina, CONI, Città Metropolitana, CSEN e Play League. Una rete che permette al calcio inclusivo di crescere, andare lontano e trovare sempre maggiore visibilità.

Da quest’anno la Lega degli Invincibili è stata raccontata anche all’interno di Tutti in Campo, la trasmissione in onda ogni sabato alle 18 su Radio Firenze Viola, nata per dare spazio a sport, sociale, inclusione e territorio. L’appuntamento è già a settembre, per una nuova stagione della Lega degli Invincibili, con entusiasmo, consapevolezza e la voglia di continuare a dare valore a un calcio capace di vincere prima di tutto nella vita.